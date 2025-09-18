Губернатор назначил врио главы Нытвенского округа

Временно исполняющим полномочия главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа указом губернатора Пермского края назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов. Указ опубликован на правительственных ресурсах.

Врио главы муниципалитета назначен на срок до дня избрания главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа в установленном порядке и вступления его в должность.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова с прекращением его полномочий 18 сентября. Сейчас он находится в отпуске. На этот период исполняет обязанности главы как раз Александр Попов.

Ринат Хаертдинов возглавлял Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.