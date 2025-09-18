Советские одеяла стали ценным товаром

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как тренд на экологичность и ресайкл проявился в создании предметов гардероба из советских одеял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: martitilison Фото: martitilison

Многократно ранее отмеченный тренд на экологичное потребление и интерес молодежи к ресайклу нашел новое проявление. В соцсетях отдельные мастера или небольшие компании предлагают новые изделия из старых покрывал. Творческое объединение в Санкт-Петербурге под красноречивым названием «Реюз союз» сфокусировалось на практическом применении ностальгических чувств. Создатели проекта говорят, что «укутывают в детские воспоминания». По их мнению, покрывала и гобелены теперь нужно буквально носить на себе: в соцсетях проекта можно найти куртку из того самого ковра, что висел в детстве на стене, жакеты и даже сумки из теплого шерстяного одеяла. Такого, которое моя бабушка до сих пор стелет на кресло — с расплывчатым узором, будто зрение внезапно расфокусировалось.

Подобный контент, конечно, трогает многих: ролики про апсайкл набирают сотни тысяч просмотров. Так, парикмахер по имени Кристина из Минска теперь явно сфокусируется на своем хобби: ранее она создала отдельный аккаунт, где показывала бомберы ручной работы из советских покрывал (или хлопковых летних одеял, которые есть у многих на даче). Уютные расцветки плюс контрастная окантовка и современный крой, конечно, многим зрителям понравились, девушка смеется, что теперь заказов слишком много, и нужно срочно искать покрывала. На сервисах объявлений тем временем тоже ажиотаж. Только одна площадка предлагает 5 тыс. объявлений. Одеяла из верблюжьей шерсти родом из СССР оцениваются владельцами из Москвы в суммы примерно до 30 тыс. руб. Впрочем, хорошо идут и китайские аналоги — визуально то же самое, но без реального ностальгического эффекта по цене в 5-9 тыс. руб.

Яна Лубнина