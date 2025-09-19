«Приватность становится выражением тихой роскоши»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как архитектура Кузнецкого Моста прошлых столетий нашла отражение в проекте «Галс-Девелопмент».

Представьте: вы выходите на Кузнецкий Мост в XIX веке и сразу оказываетесь в мире роскоши и моды. Французская речь слышится на каждом шагу, вывески манят шляпками, кружевами и платьями. Считалось, что, если вещь куплена на Кузнецком, значит, она лучшая в Москве. Вот и мастерская француженки Виктории Лебур — ее шляпки носят самые изысканные дамы города. Чуть дальше лавка Аделаиды Менне, где за платьями выстраиваются очереди. Витрины блестят тканями и украшениями, у Фаберже можно выбрать кольцо, а в салоне Дациаро — гравюры. Заглянем в «Пассаж Попова»: здесь сияют витрины ювелирных магазинов, работает первая телефонная станция, а вечером загорается световая реклама — диковина для Москвы. Через дорогу «Пассаж Сан-Галли», где можно купить мебель, фарфор и музыкальные инструменты, а спустя годы — услышать стихи Блока и Маяковского в кафе «Питтореск».

Но Кузнецкий Мост — это не только покупки. В кофейнях и ресторанах обсуждают премьеры, за соседними столиками — поэты, актеры, музыканты. В «Яре» на углу с Неглинной подают трюфели и холодную телятину, о которых писал Пушкин. И действительно, как заметил Грибоедов: «авторы и музы» здесь всегда рядом. Прогуливаясь по Кузнецкому, вы понимаете, почему его называли «московским Парижем» и «самой блестящей улицей города». Здесь жили мода, свет, изящество и то самое art de vivre, ради которого сюда приходили снова и снова.

Проект «Рождественка 8» от «Галс-Девелопмент» — редкое сочетание исторического наследия и современной архитектуры. В центре закрытого двора сохранились палаты Тверского подворья XVII века — они как «жемчужина в шкатулке», окруженная садом в духе европейских secret gardens, с фонтаном, зелеными кабинетами и крупными деревьями. Это пространство абсолютной приватности, где прошлое соединяется с настоящим, рождая атмосферу связи поколений и art de vivre. И всё это — в шаговой доступности от лучших театров, музеев, бутиков и ресторанов Москвы.

История ЦУМа началась в 1857 году, когда шотландцы Мюр и Мерилиз открыли торговый дом в Москве. В 1885-м на Театральной площади появился их трехэтажный универмаг — первый в России. Он сразу стал легендой: рассылал бесплатные каталоги с доставкой «от Варшавы до Владивостока», вводил фиксированные цены, обмен и возврат. Чехов даже писал сестре из Ялты: «Поскорее скажи Мерилизy, чтобы он выслал мне барашковую шапку». К концу XIX века в магазине было 44 отдела и почти тысяча служащих. Но дважды случались пожары: особенно страшный — в 1900 году, когда целые кипы тканей взлетали в небо, как алые знамена. После этого в Москве даже появилась считалка: «Плачет Мэри, плачет Лиза — был пожар у Мерилиза».

В 1908 году «Мюр и Мерилиз» вернулся в новом облике — семиэтажном здании архитектора Романа Клейна, похожем на английский замок. Это был шедевр: железобетонная конструкция, огромные витрины, электрические лифты (настоящая сенсация), ресторан, парфюмерный отдел у входа, комнаты для примерки при вечернем свете. К 1914 году здесь было 80 отделов, а по уровню и прибыли магазин соперничал с Harrods. После революции эпоха «Мюра и Мерилиза» ушла в прошлое. Но именно он стал предшественником сегодняшнего ЦУМа — главного московского универмага.

Когда речь идет о недвижимости класса де-люкс, в первую очередь важна локация и окружение. Клубные дома «Рождественка 8» от «Галс-Девелопмент» — это тщательно продуманное пространство для жизни в самом сердце Москвы, где во главе всего стиль и вкус к жизни. История здесь не просто сохраняется, но и продолжается. В пешей доступности лучшие театры, бутики, рестораны. Архитектура — как с открытки, а за красивыми фасадами — новые колыбели хорошего вкуса.

Прогуливаясь по Кузнецкому Мосту в начале XX века, невозможно было не заметить величественное здание Московского международного торгового банка. Его строгий фасад с колоннами и массивными окнами создавал особую атмосферу доверия и респектабельности — здесь решались дела крупного капитала, обсуждались инвестиции, а сама архитектура подчеркивала вес московских финансов. В глазах современников этот банк был символом того, что Москва окончательно вошла в мировое экономическое пространство. Его можно было поставить в один ряд с такими знаменитыми финансовыми домами, как Банк Англии в Лондоне, где сегодня действует музей; или Парижский монетный двор, чьи залы превратились в выставочное пространство для искусства и ювелирных коллекций; или Национальный банк Бельгии, открывший музей редких монет и банкнот.

Так, Международный торговый банк на Кузнецком Мосту был не просто местом сделок, а частью культурной и архитектурной истории города — таким же символом своей эпохи, как витрины Фаберже или шумные пассажи с модными лавками. Он вплетался в ткань улицы, превращая ее не только в «московский Париж» моды, но и в деловую витрину столицы. Соседство с такими памятниками архитектуры определяет стиль жизни. Новый проект «Галс-Девелопмент» «Рождественка 8» выполнен в современном стиле с невероятно глубоким пониманием исторического контекста. Архитектурным якорем комплекса стало здание Московского международного торгового банка конца XIX века Семена Эйбущица. Два корпуса клубных домов, обрамляющие его по улицам Рождественка и Кузнецкий Мост, наследуют «фамильные черты» архитектурного языка этих улиц. Каждый дом становится органичной частью окружающего контекста и по-новому рассказывает историю этого красивого места, при этом оставаясь самобытным архитектурным высказыванием.

В самом сердце Москвы, на Рождественке, сохранились палаты XVII века: белый камень, кокошники… Когда-то здесь была резиденция тверских архиепископов, сегодня же это одно из архитектурных вдохновений для клубных домов класса де-люкс «Рождественка 8» от «Галс-Девелопмент». Архитекторы бюро «Цымайло, Ляшенко и партнеры» сделало старинные палаты смысловым центром двора. Сквозь 12-метровую арку на Кузнецком Мосту откроется вид на памятник истории, и словно в один шаг переносишься в другое измерение — туда, где соединены разные века и архитектурные стили.

Но главное сокровище клубных домов «Рождественка 8» — это двор и приватный сад. Здесь речь идет не просто о благоустройстве, а о возвращении к состоянию внутреннего благополучия. Концепция с оригинальным названием «дополненная приватность», реализованная бюро Space, проявляется во множестве камерных пространств: зеленые острова с разным настроением, сад-гостиная, сенсорный сад и даже «тайный» сад с фонтаном. Взрослые деревья создают ощущение зрелости и преемственности, зеленые кабинеты дарят уединение, а ольха сорта Imperialis у фонтана выступает хранителем двора — как старые липы в подмосковных усадьбах. Здесь приватность становится выражением тихой роскоши, такой желанной в наше время.

В последнее время о Фаберже снова заговорили — бренд сменил владельцев, и имя ювелирного дома вновь звучит на первых полосах. Но для Москвы это имя имеет особое значение еще с XIX века, когда фирменные магазины Фаберже стали символом роскоши, вкуса и статуса. Одним из главных адресов был Кузнецкий Мост, дом 4. Витрины здесь сверкали так, что москвичи специально приходили «просто полюбоваться». На бархатных подушках покоились золотые табакерки, эмалевые броши-фиалки, изящные кулоны в форме миниатюрных яиц и стояли знаменитые вазы с цветами в хрустальной «воде». Зайти внутрь значило оказаться в особом мире: мягкий свет отражался в стекле витрин, продавцы учтиво предлагали примерить кольцо или серьги, а каждая вещица напоминала о европейских столицах. Украшения Фаберже носили не только дамы московского света, но и сама императорская семья.

Магазин Фаберже на Кузнецком Мосту стал неотъемлемой частью «московского Парижа»: улицы, где блистали мода, изящество и культура фланирования. И сегодня, когда бренд снова возвращается в мировые новости, стоит вспомнить, что его легенда родилась именно здесь — в сердце старой Москвы. Неудивительно, что, разрабатывая интерьеры клубных домов «Рождественка 8» от «Галс-Девелопмент», архитектор Олег Клодт обратился к эстетике и дизайн-кодам Фаберже. В центральной входной группе особенно выделяется стойка ресепшен. Декоративное панно с цифрой 8 обыгрывает адрес дома, связывая внешнее пространство и внутреннее. Металлический паттерн со светильниками на фоне глубокого черного покрытия отсылает к узнаваемым орнаментам Фаберже, а лобби напоминает его драгоценную шкатулку, где каждая деталь продумана, ювелирно выполнена и неслучайна.