В Башкирии планируют принять закон об онлайн-приемах граждан

Президиум Курултая Башкирии включил в повестку дня пленарного заседания, которое состоится 25 сентября, проект закона о приеме граждан в режиме видео-конференцсвязи.

Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, изменения планируется внести в статью 8 закона «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект «совершенствует механизм прямого диалога между властью и гражданами, делает его более доступным и оперативным». Он отметил, что онлайн-формат «стирает географические барьеры, экономит время и деньги, избавляя людей от необходимости преодолевать ради личной встречи порой сотни километров». Господин Толкачев пояснил, что это особенно важно для инвалидов и жителей отдаленных поселков.

Согласно законопроекту, выездные личные приемы граждан, в том числе по конкретной проблематике, могут проводиться в дополнение к существующему порядку и вне графика личного приема. По мнению спикера Курултая, эти изменения сделают работу по обращению с гражданами «более гибкой без дополнительных бюджетных расходов».

Майя Иванова