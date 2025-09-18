В Тюмени в 2026 году откроется гостиница при межвузовском кампусе

Гостиницу на 120 мест для научно-педагогических работников при межвузовском кампусе в Тюмени введут в эксплуатацию в 2026 году. Об этом стало известно в ходе рабочего визита заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука на строительную площадку будущего кампуса.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, еще девять объектов кампуса находятся в стадии проектирования, их строительство рассчитано до 2028 года.

Господин Омельчук отметил, что Тюменская область участвует в эксперименте, который может принести значительные результаты. «Тюменский кампус станет новой точкой роста для региона и новой точкой на карте научно-технологического развития Тюмени и Тюменской области»,— подчеркнул он.

Проект межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».

Межвузовский кампус построят на берегу озера Круглое. Всего на территории планируется 10 объектов, включая многофункциональный спортивный центр,учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк и конгресс-центр. Общая площадь комплекса превысит 167 тыс. кв. м. Новый кампус будет рассчитан почти на 5 тыс. студентов. Бюджет проекта составляет 32 млрд рублей.

Полина Бабинцева