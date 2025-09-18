В СКР создадут IT-подразделение для задач по цифровизации ведомства

В Следственном комитете России будет создано новое подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Соответствующее решение было принято на совещании по цифровой трансформации деятельности ведомства. Новое подразделение будет подчиняться замруководителю СКР Константину Корпусову.

Глава СКР Александр Бастрыкин подчеркнул, что цифровая модернизация комитета должна быть направлена в первую очередь на повышение раскрываемости преступлений, но в ведомстве обещают уделить внимание и оптимизации управленческих процессов и взаимодействия с гражданами.

Сейчас, по данным Следственного комитета, идет апробация в работе ведомства уже существующих в других госструктурах инструментов. Также был проведен мониторинг имеющейся у СКР IT-инфраструктуры и составлен перечень потребностей, которые предстоит покрыть. Работа по цифровизации комитета проводится совместно с представителями Минцифры.

С 2019 года в составе СКР действует подразделение по расследованию киберпреступлений.