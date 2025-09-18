Главу фирмы в Татарстане подозревают в уклонении от налогов на 30 млн рублей

В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн руб. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, с 2021 по 2023 год руководитель организации вносил заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль фирмы на сумму более 30 млн руб.

Сотрудники МВД совместно с УФНС по Татарстану выявили незаконную деятельность организации. В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Марк Халитов