Toyota и Hyundai отзывают 1,1 млн проданных в США автомобилей

Toyota Motor и Hyundai Motor отзывают 1,1 млн автомобилей, проданных в США, для устранения ряда технических проблем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA).

По данным ведомства, Toyota Motor отзывает более 591 тыс. автомобилей, включая модели Venza, Highlander, Lexus, Tacoma и GR Corolla. Как показала проверка, у некоторых из автомобилей из-за ошибки в ПО приборная панель не отображает скорость, предупреждения тормозной системы и давление в шинах. По оценкам NHTSA, эта неисправность повышает риск ДТП.

Компания Hyundai Motor отзывает более 568 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности пассажирского сиденья. Они не фиксируются надежно и в случае ДТП могут привести к травме пассажиров. Отзыв касается модели Palisade 2020–2025 годов выпуска.

Алена Миклашевская