Суд дал 20 лет виновному в убийстве супругов в Новой Москве

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину по делу об убийстве супружеской пары в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям о разбое, убийстве с целью скрыть другое преступление и покушении на уничтожение имущества.

Убийство произошло в августе 2024 года. Фигурант помогал семейной паре по хозяйству. По версии следствия, он узнал, что у одного из супругов на банковской карте находится более миллиона рублей и решил похитить деньги.

Обвиняемый потребовал у жертвы код-пароль от мобильного приложения банка. Затем фигурант ударил мужчину топором и монтировкой по голове. Тот скончался на месте от полученных травм. После осужденный напал на супругу мужчины, она скончалась в больнице.