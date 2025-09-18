«Т-Путешествия» и сервис краткосрочной аренды жилья Keygo заключили партнерство по новой для российского рынка схеме. Компании будут развивать совместные брендированные апартаменты — пять студий в Москве, оформленных в фирменной айдентике тревел-сервиса. Для гостей это означает гарантированный единый уровень сервиса: бесконтактный заезд, поддержка 24/7, полная комплектация апартаментов, профессиональный клининг и единые условия размещения. Забронировать апартаменты Keygo можно с сегодняшнего дня в приложении Т-Банка.

«МегаФон» запускает возможность объединять в «МегаСемье» родных людей из любых регионов. Теперь пользователи могут включать в группу участников вне зависимости от их места проживания и делиться с ними пакетами гигабайтов, минут и СМС. Это первое предложение такого формата среди крупнейших сотовых компаний страны. Для подключения опции абоненту нужно в приложении «МегаФона» зайти в раздел «МегаСемья», создать ее и указать имя и номер телефона родственника.

Практически половина (47%) опрошенных россиян отдает предпочтение зерновому кофе, говорится в исследовании сети гипермаркетов «О’кей». Второе место занимает растворимый кофе (32%), на третьем — молотый (18%), а замыкает рейтинг кофе в капсулах (2,8%). При этом в текущем году активно набирает популярность кофе в дрип-пакетах. Его продажи выросли в два раза. Кроме того, у россиян продолжает расти интерес к премиальным сортам: все больше покупателей выбирают пачки кофе с указанием страны происхождения. За последний год продажи этой категории увеличились на 10%.