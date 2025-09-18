Северная Осетия привлекла 3,8 млрд рублей бюджетных кредитов

Северная Осетия с 2022 по 2025 годы привлекла бюджетные кредиты на сумму 3,8 млрд руб. для развития транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации ведомства, финансирование предоставлено в различных форматах: инфраструктурные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты и казначейские инфраструктурные кредиты.

«Средства направлены на реализацию проектов в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. Среди них – жилая застройка на территории г. Владикавказа, реконструкция сетей водоснабжения г. Дигоры, а также закупка общественного транспорта для муниципальных маршрутов Владикавказа и региональных межмуниципальных маршрутов»,– приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко