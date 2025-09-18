Губернатор Прикамья подписал указ о назначении нового сенатора

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наделил полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Пермского края первого зампредседателя законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Григорьева. Соответствующий указ подписан главой Прикамья и опубликован на портале правовых актов. Господин Григорьев сменил в Совете Федерации Андрея Климова, занимавшего этот пост с июля 2012 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Вячеслав Григорьев

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Дмитрий Махонин представил в избирком претендентов в члены Совета Федерации. В числе кандидатов в сенаторы были действующий представитель края Андрей Климов, а также заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и первый замглавы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

Бывший сенатор от Пермского края Андрей Климов прокомментировал свой уход с поста в Совете Федерации. Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Климов, у него уже есть понимание о планах по дальнейшей деятельности, однако их конкретное направление он не уточнил.