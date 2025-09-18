Политтехнологу Михаилу Халуге продлили арест как посреднику в подкупе

Московский райсуд Нижнего Новгорода до 4 ноября продлил срок ареста политтехнологу Михаилу Халуге. С учетом очередного продления срок расследования его уголовного дела продлевается, всего до пяти месяцев, сообщили в суде. Было отказано в смягчении меры пресечения и Марии Килиной, бывшему исполнительному секретарю местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске. Она проходит с политтехнологом по одному уголовному делу. По ходатайству следователя нижегородского управления СКР ей также продлили арест до 4 ноября включительно.

Фото: со страницы Михаила Халуги в соцсети

По словам источников, уголовное дело касается сбора средств с кандидатов, которые баллотировались в депутаты гордумы Дзержинска. В этом городе Михаил Халуга отвечал за проведение избирательной кампании до своего задержания в начале июня и последующего ареста.

Судя по информации суда, следствие переквалифицировало обвинение Михаилу Халуге. Он обвиняется по ч. 3 ст. 204.1 «Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере». Согласно тексту уголовной статьи, его обвинили в том, что он непосредственно передавал предмет подкупа (деньги). У Марии Килиной осталась прежняя статья обвинения — «Коммерческий подкуп в крупном размере» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Видимо, по конструкции следствия, деньги передавались политтехнологом сотруднице «Единой России». После возбуждения уголовного дела членство Марии Килиной в политической партии было приостановлено.

Иван Сергеев