На HR-форуме Big Fish в Екатеринбурге собралось около 4 тысяч участников

На открывшемся в Екатеринбурге HR-форуме Big Fish собралось около 4 тыс. участников из 50 городов, сообщили организаторы. Мероприятие проходит в рамках Национальной недели HR и рекламы совместно с Национальным рекламным форумом — Регионы (НРФ Регионы).

В программе заявлено более 200 спикеров, а ключевыми темами стали вопросы кадровой политики и управления командами. В частности, обсуждаются тренды рынка труда, развитие витального интеллекта, цифровизацию бизнес-процессов, мотивацию и удержание персонала.

«Сегодня как никогда актуален вопрос среды, в которую приходит новый сотрудник. Комфортная атмосфера, адекватные условия труда, нетоксичный коллектив, поддержка и дружелюбие команды, обратная связь и мотивация со стороны руководства — все эти факторы оказывают большое влияние на эффективность и адаптацию сотрудников»,— отметила основатель и CEO коммуникационного агентства Brand Lovers Иоланта Саркисян.

Программа форума включает HR-экскурсии, хакатон, деловые сессии и «день ресурсных практик». «Ведущие эксперты в области управления персоналом, психологии и коучинга продемонстрируют модели управления, опирающиеся на психофизиологические особенности личности, на целостную модель человека, на потенциальные возможности не только логики, но и психики, тела и духовно-смыслового наполнения»,— рассказала коуч PCC ICF по работе с конфликтами Надежда Селиванова. Организаторы отметили, что программа рассчитана на специалистов разного уровня.

В пятницу, 19 сентября, пройдет Главная стратегическая сессия НРФ Регионы. Ее модератором будет исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. На ней обсудят создание сильных брендов и анализ регионов с потенциалом роста. «Будем рассказывать о том, как меняется маркетинг, а он действительно очень серьезно меняется. И реклама, и маркетинг, и HR»,— пояснил Валентин Смоляков.

Есуман Ислонова