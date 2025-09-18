Суд удовлетворил иск РФПИ к иноагенту Марии Певчих

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к Марии Певчих (объявлена иноагентом в РФ) и Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ), следует из картотеки суда.

Корреспондент «РИА Новости» из в зала суда сообщил, что иск был связан с защитой деловой репутации.

ФБК (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ) выпустил материал, в котором распространялась информация о доходах и недвижимости главы РФПИ Кирилла Дмитриева, а также членов его семьи. Позднее СМИ сообщали, что в РФПИ остановили прием на стажерскую программу на время внутреннего расследования, цель которого заключалась в поиске утечки.