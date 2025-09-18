В Лермонтове сотрудники ГИБДД обвиняются во взятках от водителей автобусов

В Лермонтовский городской суд поступило уголовное дело против четырех человек, включая сотрудников ОГИБДД и гражданина Б. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и создании организованной преступной группы, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2017 по 2023 год обвиняемые регулярно брали деньги от водителей автобусов ООО «С.» за невыполнение контрольных мероприятий. Они не проводили проверки технического состояния транспорта, не проверяли документы, а также не выявляли нарушения в области дорожного движения, связанные с пассажирскими перевозками.

Обвинения предъявлены по статье 290 УК РФ — получение взятки за бездействие или попустительство по службе в значительном размере, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Предварительное слушание по делу уже назначено.

Станислав Маслаков