Россельхознадзор выявил нарушения на воронежском свиноводческом предприятии

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в ходе выездной проверки обнаружило ряд нарушений по содержанию животных на свиноводческом предприятии в Нижнедевицком районе Воронежской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Название предприятия не раскрывается. В пресс-службе Россельхознадзора не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Черноземье».

Специалисты ведомства установили, что вход в помещение, где содержатся свиньи, был открыт для посторонних лиц, а персонал предприятия в этот момент отсутствовал. Также у бункера для хранения кормов был поврежден люк приемки комбикорма, из-за чего туда могли проникнуть птицы и занести инфекцию. Кроме того, были нарушены правила хранения и перемещения биологических отходов: при перевозке на ковше трактора они могли высыпаться, а рядом с корпусом для содержания свиней были обнаружены трупы животных.

В результате Россельхознадзор понизил компартмент (уровень биологической безопасности) предприятия с четвертого (наивысшего) до первого уровня.

По данным ведомства, всего в Воронежской области действует 78 свиноводческих ферм. В 2025 году на всех из них, кроме двух, в ходе проверок Россельхознадзора подтвердился четвертый уровень биобезопасности.

Егор Якимов