Предприниматель разработает проекты квартала в историческом центре Уфы

Индивидуальному предпринимателю Тимуру Хасанову разрешили разработку проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Цюрупы, Чернышевского, Худайбердина, Дорофеева и Коммунистической в Уфе ориентировочной площадью 6,57 га. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на сайте мэрии.

Проекты должны быть представлены в Главархитектуру Уфы в течение полутора лет.

В квартале находятся здания Госкомитета по делам юстиции, Военной медицинской службы, многоквартирные дома, спортивная школа по боксу, два аварийных дома и два памятника культуры — дома Кузякина и Желтоуховых.

Проектом необходимо определить объемы сохраняемых и предлагаемых к сносу зданий, а также планируемых для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и других объектов.

В мае этого года Тимур Хасанов был признан победителем аукциона по продаже двухэтажного Дома Желтоуховых на улице Чернышевского в Уфе, предложив выкупить у города здание за 11,6 млн руб. при начальной цене лота 11,06 млн руб.

Майя Иванова