Выступление Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН в Нью-Йорке предварительно намечено на 27 сентября, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

«Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет подтверждена позже»,— сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована во «ВКонтакте»).

Как добавила представитель ведомства, во время визита в США у Сергея Лаврова запланирован широкий круг двусторонних контактов. Он планирует провести переговоры в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.