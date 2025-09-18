Россия и Украина провели первый за месяц обмен телами военнослужащих

Между Россией и Украиной состоялся первый за месяц обмен телами военнослужащих, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Российской стороне передали тела 24 военнослужащих.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев

В прошлый раз Россия и Украина обменивались телами военнослужащих ровно месяц назад — 19 августа. Тогда, по словам помощника президента РФ Владимира Мединского, российская сторона передала украинской тела 1000 военнослужащих ВСУ, а вернула тела 19 военнослужащих.

Договоренностей об обменах телами военнослужащих делегации России и Украины достигли во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Тогда речь шла о формуле обмена «6000 на 6000». Как уточнял господин Мединский, хотя Украина получила тела 6060 военнослужащих, Россия — всего 78.