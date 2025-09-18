Бывший сенатор от Прикамья прокомментировал свою отставку

Бывший сенатор от Пермского края Андрей Климов прокомментировал свой уход с поста в Совете Федерации. Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Климов, у него уже есть понимание о планах по дальнейшей деятельности, однако их конкретное направление он не уточнил. «Сейчас другим вопросам можно будет уделить чуть больше внимания, чем раньше»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Климов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Климов добавил, что интересы главы исполнительной власти в Совете Федерации будет представлять «очень достойный человек». «Желаю Вячеславу Григорьеву успехов на этом посту, и при необходимости всегда готов ему помогать»,— уточнил господин Климов.

Ранее стало известно, что новым членом Совета Федерации, представляющим интересы Пермского края, может стать первый зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Источник «Ъ-Прикамье» в администрации подтвердил эти сведения.