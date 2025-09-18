МВД: созданное с помощью ИИ фото станет причиной отказа в выдаче паспорта

Фото, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта, может стать причиной отказа в выдаче или замене паспорта, заявили в миграционной службе МВД. Так в ведомстве отреагировали на распространившиеся в соцсетях лайфхаки по редактированию фото для документов с помощью нейросети.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается»,— уточняется в сообщении службы в Telegram-канале.

Там также отмечается, что за восемь месяцев 2025 года в услуге по выдаче и замене паспорта РФ было отказано 3,9 тыс. человек. Сколько из них не получили паспорт из-за обработки фото — в сообщении не говорится.

Полина Мотызлевская