На форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде предложили ввести ряд льгот для их резидентов

Регионам необходимо компенсировать затраты на создание или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в особых экономических зонах (ОЭЗ), считает генеральный директор «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко. Об этом он заявил в рамках международного форума ОЭЗ, который проходит в Нижнем Новгороде 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Ищенко, также необходимо освободить сотрудников компаний-резидентов, участвующих в программах льготной корпоративной ипотеки, от обязанности уплаты НДФЛ с материальной выгоды.

Такие меры позволят создать привлекательные условия для высококвалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность предприятий-резидентов.

Также руководство нижегородской Корпорации развития предложило разрешить участникам специального инвестиционного контракта иметь статус резидента ОЭЗ, освободить от уплаты НДС предпринимателей, заключивших с минэкономразвития РФ соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры ОЭЗ. Предпринимателей, приобретающих коммерческие помещения в жилых комплексах ОЭЗ, предложили освободить от уплаты налога на прибыль на 10 лет.

По окончании форума все собранные предложения будут переданы в минэкономразвития РФ.

Как писал «Ъ-Приволожье», Корпорация развития Нижегородской области управляет особой экономической зоной «Кулибин» в Дзержинске.

Андрей Репин