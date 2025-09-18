На форуме ОЭЗ в Нижнем Новгороде предложили ввести ряд льгот для их резидентов
Регионам необходимо компенсировать затраты на создание или реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в особых экономических зонах (ОЭЗ), считает генеральный директор «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко. Об этом он заявил в рамках международного форума ОЭЗ, который проходит в Нижнем Новгороде 18 сентября.
Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (справа)
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам господина Ищенко, также необходимо освободить сотрудников компаний-резидентов, участвующих в программах льготной корпоративной ипотеки, от обязанности уплаты НДФЛ с материальной выгоды.
Такие меры позволят создать привлекательные условия для высококвалифицированных специалистов. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность предприятий-резидентов.
Также руководство нижегородской Корпорации развития предложило разрешить участникам специального инвестиционного контракта иметь статус резидента ОЭЗ, освободить от уплаты НДС предпринимателей, заключивших с минэкономразвития РФ соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры ОЭЗ. Предпринимателей, приобретающих коммерческие помещения в жилых комплексах ОЭЗ, предложили освободить от уплаты налога на прибыль на 10 лет.
По окончании форума все собранные предложения будут переданы в минэкономразвития РФ.
Как писал «Ъ-Приволожье», Корпорация развития Нижегородской области управляет особой экономической зоной «Кулибин» в Дзержинске.