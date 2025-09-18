В Британии трех человек задержали по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Скотленд-Ярд объявил об аресте двух мужчин и одной женщины по подозрению в шпионаже в пользу России. Заявление полиции передает The Times.

Из сообщения следует, что в графстве Эссекс силовики задержали 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по одному адресу, 45-летний мужчина был задержан неподалеку. Имена подозреваемых не разглашаются. Всех троих отпустили под залог.

Комментируя задержания, глава подразделения Скотленд-Ярда по контртеррористической деятельности Доминик Мерфи заявил о росте количества тех, кого «можно назвать "марионетками", вербуемыми спецслужбами иностранных государств». Он напомнил, что в настоящее время два британца ожидают вынесения приговора за сотрудничество с ЧВК «Вагнер». Господин Мерфи уточнил, что сегодняшние аресты никак не связаны с тем делом.

Андрей Келекеев