Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за отправку денег ВСУ

Запорожский областной суд приговорил жительницу Энергодара к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы еще на год по делу о госизмене. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, женщина 1988 года рождения негативно относилась к представителям российских органов власти, смотрела видеоролики в проукраинских Telegram-каналах, других мессенджерах и соцсетях. В этих видео критиковали действия российских военных и призывали финансировать подразделения вооруженных сил Украины, утверждает следствие.

В декабре 2023 года осужденная получила гражданство РФ. После этого она перечислила оставшиеся на ее карте украинского «Приватбанка» 2 949 гривен (6 999 рублей) волонтерам и военнослужащим из Украины. В апреле 2025 года ее задержали сотрудники регионального УФСБ.

Александр Дремлюгин, Симферополь