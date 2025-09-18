Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Добрянском округе задержаны похитители нефти

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к хищению углеводородного сырья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Как установили сотрудники УФСБ, злоумышленники самовольно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Добрянского округа Пермского края и похитили  нефть в особо крупном размере. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. 

Следователями отдела МВД России «Добрянский» на основании представленных УФСБ материалов в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Суд отправил фигурантов под стражу. 