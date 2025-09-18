обновлено 14:45
В Добрянском округе задержаны похитители нефти
УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к хищению углеводородного сырья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: УФСБ по Пермскому краю
Как установили сотрудники УФСБ, злоумышленники самовольно подключились к магистральному нефтепроводу на территории Добрянского округа Пермского края и похитили нефть в особо крупном размере. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Следователями отдела МВД России «Добрянский» на основании представленных УФСБ материалов в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Суд отправил фигурантов под стражу.