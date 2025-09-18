В Воронежской области после тренировки по самбо скончался 13-летний ребенок

17 сентября в Острогожске Воронежской области во время тренировки по самбо в спорткомплексе «Северная арена» скончался 13-летний ребенок. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, мальчик занимался в секции более двух лет и имел медицинский допуск к занятиям. Там заявили, что «состояние ребенка ухудшилось, когда он не подвергался физическим нагрузкам».

Власти восстановили хронологию событий: скорая помощь была вызвана в 17:07 и прибыла на место в 17:14. Во время первичного осмотра медики оценили состояние ребенка как «тяжелое». В 17:30 мальчика доставили в приемное отделение, после чего он был осмотрен врачом-терапевтом и инфекционистом. Для специализированной помощи также был подготовлен реаниматолог.

«Несмотря на то, что ребенок находился в сознании и мог разговаривать, его состояние осложнялось дыхательной недостаточностью и судорожным синдромом. В 17:40 медики зафиксировали остановку сердца. Реаниматолог приступил к проведению реанимационных мероприятий, которые продолжались до 18:10. В итоге были сделаны искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца и дефибрилляция — они оказались неэффективными»,— рассказали в областном минздраве.

Управление Следственного комитета (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка.

Кабира Гасанова