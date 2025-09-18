Экспорт швейцарских часов упал из-за тарифов Трампа и слабого спроса в Китае

Швейцарская Федерация производителей часов сообщила, что в августе экспорт часов из страны упал на 16,5%. Снижение продаж зафиксировано во всех категориям (из драгметаллов, полудрагоценных сплавов, стали и других материалов) и во всех странах. Сильнее всего упал экспорт в Китай (–35,6%) и США (–24%).

Опрошенные Bloomberg эксперты объясняют резкое снижение продаж негативным влиянием импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом. Падение спроса в Китае вызвано тем, что экономика КНР все еще не восстановилась после пандемии COVID-19. Ситуация усугубляется давлением американских пошлин на Китай.

В отношении товаров из Швейцарии Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины в 39%, тогда как в отношении товаров из ЕС — 15%. Тарифы вступили в силу 7 августа и уже сказались на объемах экспорта по итогам месяца.

Евгений Хвостик