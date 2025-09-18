В Ульяновске в экопарке «Черное Озеро» нашли человеческие кости, начато расследование
Вечером во вторник, 17 сентября, в экопарке «Черное озеро» в Засвияжском районе Ульяновска были обнаружены человеческие костные останки и фрагменты одежды. Следователи начали проверку. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Останки изъяли и отправили на экспертизу. Предварительные результаты показали, что они принадлежат мужчине, умершему не более полутора лет назад.
Следователи и криминалисты проверят, связаны ли эти останки с пропавшими мужчинами в Ульяновской области. Назначена генетическая экспертиза, приняты меры для идентификации личности.