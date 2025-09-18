Правительство Эстонии полностью запретило импорт СПГ из России

Правительство Эстонии ввело полный запрет на закупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Он начнет действовать с 1 января 2026 года.

До этого момента власти страны разрешали закупать российский СПГ при условии, что он не используется в распределительной сети. «После вступления поправки в силу запрет будет распространяться и на сжиженный природный газ, импортируемый вне распределительной сети»,— пояснил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (цитата по Majandus).

Как добавил министр, решение о полном запрете российского СПГ принято в ответ на действия России на Украине. Он также сообщил, что за поддержку Москвы со стороны Минска аналогичный запрет будет распространен в отношении Белоруссии.