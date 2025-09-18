В нацмузей Тувы передадут скифское золото, найденное в кургане Чинге-Тей I

В Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва передадут скифское золото, которое было обнаружено на территории региона, пишет ТАСС со ссылкой на директора музея.

Открытие было сделано в 2022 году при исследовании кургана Чинге-Тей I в тувинской «Долине царей». Раскопки проводили участники эрмитажных Южно-Сибирской и Забайкальской экспедиций. Они обнаружили драгоценности в захоронении знатного воина. В кургане находились золотые бляшки в виде кошачьих хищников и оленей, золотое нагрудное украшение — пектораль, элементы оружия, стеклянная чаша, большое количество бус и другие вещи.

В октябре 2022-го глава Тувы Владислав Ховалыг подписал соглашение о комплексном изучении находок в онлайн-формате в Эрмитаже.

Александра Стрелкова