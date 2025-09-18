Из Шри-Ланки вернулись двое россиян, задержанные за незаконный сбор насекомых

На Шри-Ланке год назад задержали двух россиян по обвинению в незаконном сборе насекомых. На этой неделе они вернулись в Россию, сообщил МИД РФ. Он выразил признательность судебным органам Шри-Ланки.

По данным МИДа, Николай Кольчевский и Савелий Курылев были задержаны в августе 2024-го. Их обвинили в сборе насекомых «и других редких представителей фауны» в заповеднике Синхарая. Оба мужчины вернулись в Россию 15 сентября этого года.

Об освобождении россиян ходатайствовало посольство РФ, также «принято во внимание» личное обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к коллеге из Шри-Ланки Виджите Херату. «Вынесено гуманное решение, позволившее российским гражданам, выплатив штраф, возвратиться в Россию после более чем годового ареста»,— уточняется в пресс-релизе МИДа.

Размер штрафа не указан. Министерство поблагодарило Шри-Ланку «за объективное и непредвзятое рассмотрение» дела. МИД также напомнил россиянам о необходимости строго соблюдать законы других стран.