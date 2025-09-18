ТСЖ выиграло спор с жилинспекцией из-за обрушения фасада дома в Ставрополе

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил требования ТСЖ «Дом у Парка» и признал недействительным предписание Государственной жилищной инспекции об устранении аварийного состояния многоквартирного дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Кассация подтвердила решения нижестоящих инстанций, сообщается в картотеке суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жилищная инспекция 6 февраля 2024 года обязала товарищество до 30 апреля обеспечить безопасные условия проживания в доме № 14Б после частичного обрушения стены здания. Позднее контролирующий орган внес изменения в документ, но основные требования оставил в силе.

ТСЖ направляло обращения в государственные органы с 2015 года, сообщая об угрозе разрушения многоквартирного дома. В январе 2024 года из-за бездействия властей произошло частичное обрушение стены здания.

Товарищество утверждало, что не имело возможности устранить причины разрушения облицовочного кирпича и обнаружить нарушения проектной документации, допущенные при строительстве. Собственники квартир никогда не владели фасадом дома на праве общей долевой собственности.

Комитет градостроительства администрации Ставрополя подтвердил, что дом построили в 2004 году без разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Проектная документация объекта отсутствует. Межведомственная комиссия не признала здание аварийным и не назначила снос или реконструкцию.

Суд установил, что разрушения и трещины фасада не связаны с нормальной эксплуатацией дома и естественным износом. Контролирующий орган возложил на товарищество обязанности, выходящие за рамки определенных законом. ТСЖ не имело возможности принять меры по устранению причин разрушения и узнать о нарушениях при строительстве.

Тат Гаспарян