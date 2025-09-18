Во второй день первого тура Лиги чемпионов обошлось без неожиданностей. Самую крупную победу одержал действующий чемпион турнира «Пари Сен-Жермен». Парижане разгромили дома итальянскую «Аталанту» (4:0). Но так уверенно побеждали не все фавориты. За развитием событий на европейских футбольных стадионах следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Самым ярким получился матч «Ливерпуль»—«Атлетико». Красные начали лихо и уже к шестой минуте вели (2:0), но развить успех не получилось. Мадрид смог отыграться благодаря дублю Маркосу Льоренте, но команда Арне Слота снова показала, что умеет решать практически любую проблему в самой концовке. В этот раз победный гол влетел в ворота соперника на 92-й минуте. После этого у главного тренера гостей Диего Симеоне сдали нервы. Он начал перепалку с болельщиками «Ливерпуля», которые показали наставнику неприличный жест, и даже бросился в драку, но в итоге схлопотал красную карточку.

В остальных встречах обошлось без драм. Здесь фавориты все сделали как надо: «Бавария» обыграла дома «Челси» (3:1), «Интер» взял верх на выезде над «Аяксом» (2:0), а ПСЖ в Париже разгромил «Аталанту» (4:0). Один из мячей на счету Хвичи Кварацхелии. Понятно, что итальянская команда не самый сильный соперник, но «Пари Сен-Жермен» очень хорош. Экс-спартаковец Никита Баженов нашел у команды Луиса Энрике только одну слабость: «Единственный вопрос, мне кажется, по вратарю. Пока у него нет такого статуса, как у Джанлуиджи Доннаруммы. Мне кажется, в таких больших турнирах позиция вратаря — одна из важнейших. И в знаковых матчах исход решают Доннарумма и Куртуа. Это сильные игроки, которые в сложных ситуациях делают разницу именно в воротах».

19 сентября болельщиков ждет еще шесть матчей Лиги чемпионов. Раньше по четвергам в рамках этого турнира не играли, но теперь новый формат, и в первом и последнем туре общего этапа UEFA стала это практиковать. По-настоящему ярких вывесок две: «Манчестер Сити»—«Наполи» и «Ньюкасл»—«Барселона». Правда, у «Барсы» не будет многих звезд, включая Ламина Ямаля, но от этого противостояние вряд ли станет менее зрелищным. Сине-гранатовым в Англии будет непросто, уверен футбольный агент Вадим Трушков: «"Ньюкасл" не самый простой соперник. Я думаю, здесь счет непредсказуемый, прежде всего потому, что "Барселона" играет в гостях, и это первый тур. Но все равно она фаворит».

К сожалению, сегодня в составе клуба «Монако», который начинает свой путь в Лиге чемпионов встречей с «Брюгге», не будет Александра Головина. У российского полузащитника травма. Стоит сказать, что «монегаски» накануне первого матча попали в неприятную историю. В самолете, которым они должны были отправиться в Бельгию, сломалась система кондиционирования, и вылет отменили.

Футболисты находились в салоне несколько часов, от жары разделись почти полностью и покидали самолет в нижнем белье. Эти фото игроки сами выкладывали в интернет. До Бельгии «Монако», конечно, доберется, но вот как сыграет после такого приключения, вопрос открытый.

Владимир Осипов