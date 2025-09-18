В Литве заявили о связях России с отправителями посылок с бомбами

Литовские власти раскрыли сеть, которая рассылала бомбы в посылках в разные страны Европы. Об этом заявила Генеральная прокуратура Литвы. По мнению следователей, сеть была связана с российскими спецслужбами.

По данным прокуратуры, четыре посылки с бомбами — две в Великобританию и две в Польшу — были отправлены 19 июля 2024 года. Три из четырех посылок взорвались в грузовике, на складе и в аэропорту на территории Польши, Великобритании и Германии, никто не пострадал. В заявлении прокуратуры говорится, что бомбы разослал гражданин Литвы 1973 года рождения с инициалами А. Ш., имевший сообщников.

По версии Генпрокуратуры, злоумышленники положили взрывчатку в посылки, отправленные логистическими службами DHL и DPD. Взрывчатку и таймеры к ней прятали в массажных подушках и тюбиках косметики. В ведомстве заявили, что преступники использовали взрывчатое вещество термит, которое применяется в промышленных и военных целях.

Литовские силовики провели обыски на 30 объектах в Литве, Латвии и Эстонии, в ходе которых была обнаружена взрывчатка. По данным следствия, участники сети вербовали новых членов в Telegram, предлагая оплату в криптовалюте. Прокуратура Литвы объявила трех человек в международный розыск — гражданина Украины Даниила Громова (он также использует документы на имя гражданина РФ Ярослава Михайлова), россиянина Андрея Бабурова, а также Томаша Довганя Стабачинскаса, у которого есть гражданство России и Литвы. В общей сложности в деле упоминаются 15 подозреваемых — граждане России, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.

Яна Рождественская