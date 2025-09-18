Сотрудница Росгвардии Башкирии стала призером конкурса «Солдаты антитеррора»

Старший полицейский вневедомственной охраны по Уфе Карина Зайнуллина завоевала серебряную медаль в номинации «Хореография» на десятом смотре-конкурсе Росгвардии «Солдаты антитеррора». Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии, гала-концерт и церемония награждения прошли на сцене Театра эстрады «Янтарь-холл» в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Младший сержант полиции Карина Зайнуллина

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии Младший сержант полиции Карина Зайнуллина

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Башкирии

Карина Зайнуллина в своем выступлении «не только показала отличную хореографическую подготовку, но и раскрыла тему конкурса, добавив элементы башкирской культуры», что подчеркнуло национальные особенности республики, отмечается в сообщении.

Смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» войск национальной гвардии России проводится с 2015 года. Он призван создать условия для творческой самореализации росгвардейцев.

Майя Иванова