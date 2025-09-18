В Дагестане запустят индустриальный комплекс «Каспийск» за 1,7 млрд рублей

В 2025 году в Дагестане планируют ввести в эксплуатацию индустриальный строительный комплекс «Каспийск». Инвестиции в проект составят около 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Промышленное предприятие находится на финальной стадии строительства. В рамках проекта уже освоено 1,32 млрд руб. и создано 125 новых рабочих мест.

В ведомстве отметили, что первый этап проекта — производство извести мощностью 73 тыс. т в год запущено в мае 2024 года. Сейчас завершаются пусконаладочные работы на заводе по изготовлению сухих строительных смесей мощностью 80 тыс. тонн в год и ячеистого бетона (360 тыс. куб. м.).

Наталья Белоштейн