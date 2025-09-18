На Ставрополье досрочно вышли на пенсию свыше 700 многодетных матерей

В Ставропольском крае с начала года досрочно вышли на пенсию 732 многодетные матери. Женщины, воспитавшие трёх детей, имеют право на пенсию с 57 лет, четырех — с 56 лет, а матери пятерых и более детей — с 50 лет,сообщает пресс-служба отделения Социального фонда региона.

Для досрочного назначения пенсии необходимо, чтобы детей воспитывали до восьмилетнего возраста, а сами женщины имели страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 баллов пенсионного коэффициента. В стаж включаются период ухода за ребенком до полутора лет (до шести лет в сумме), при условии наличия официальной работы до или после декрета. За каждый год ухода начисляются пенсионные баллы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого.

Получить сведения о пенсионных правах можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе отделения Соцфонда или в МФЦ.

Станислав Маслаков