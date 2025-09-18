Умер экс-президент Ярославской областной федерации бодибилдинга

Скончался бывший президент Ярославской областной федерации бодибилдинга (ЯОФББ) Алексей Корнилов. Ему был 51 год. Об этом сообщается в соцсетях федерации.

Фото: Ярославская областная федерация бодибилдинга

«Печальная новость — этот мир покинул заслуженный тренер России, почетный президент ЯОФББ, МС России по бодибилдингу и пауэрлифтингу Алексей Корнилов. Выражаем глубочайшие соболезнования семье — Алексей до последнего не расставался с тренировками, был настоящим фанатом спорта и примером для всех окружающих»,— говорится в сообщении федерации.

Алексей Корнилов возглавлял федерацию более 10 лет, до 2018 года. Также был владельцем и тренером в зале функционального тренинга в Ярославле.