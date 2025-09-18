Производство Lada Iskra запущено на заводе в Санкт-Петербурге

Серийное производство автомобилей семейства Lada Iskra запущено на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan). Собираемые на площадке машины уже начали отгружать в дилерскую сеть Lada, сообщили 18 сентября в АвтоВАЗе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«За короткий срок мы провели модернизацию технологического оборудования, в том числе на главном конвейере, выстроили логистические цепочки и обучили производственный персонал»,— сказал гендиректор завода Иван Миронов. Как уточняют в АвтоВАЗе, автомобили Lada Iskra, собранные в Тольятти и Санкт-Петербурге, технически и визуально идентичны. На петербургском конвейере собираются все версии модели, за исключением базовой.

В АвтоВАЗе поясняют, что на текущем этапе проекта на «Автозавод Санкт-Петербург» приходят сборочные комплекты Lada Iskra: окрашенный кузов и отдельно — силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Всего в комплекте около 1 тыс. сборочных единиц. На конвейере выполняются операции по установке шумоизоляции, инструментальной панели, ремней безопасности, ESP, внутренней обивки салона и багажника, выполняется подсборка двигателя и передней подвески, монтируются бамперы, колеса, молдинги.

Lada Iskra — автомобиль компактного сегмента В, в линейку входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Модель серийно выпускается на основной площадке АвтоВАЗа в Тольятти c апреля 2025 года. О планах по сборке Lada Iskra и на петербургской площадке было объявлено на ПМЭФ-2025. Речь шла о выпуске до 4 тыс. Lada Iskra до конца текущего года. По данным источников “Ъ”, решение связано с недозагрузкой завода.

Наталия Мирошниченко, Санкт-Петербург