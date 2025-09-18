Силуанов назвал оборону страны в числе главных приоритетов бюджета до 2028 года

Министр финансов Антон Силуанов назвал ключевые приоритеты федерального бюджета на 2026–2028 годы. По его словам, главным направлением станет выполнение обязательств государства перед гражданами и бизнесом, а также обеспечение обороны и безопасности страны.

«Приоритеты очевидны. В первую очередь, все, что государство гарантировало, — сказал господин Силуанов на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»). — Второе ... это обеспечение обороны и безопасности».

Третьим приоритетом он назвал «национальные цели, поставленные президентом».

Министр также сообщил о планах снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов до уровня 22%, что позволит уменьшить уязвимость экономики от внешнего давления. Для роста доходов он призвал повышать производительность труда не только за счет оборудования и инвестиций, но и за счет улучшения организационных процессов.

Важной задачей бюджета на трехлетний период министр назвал создание условий для плавного прохождения планового охлаждения экономики. Он указал на необходимость сбалансированного бюджета для снижения ключевой ставки, что даст экономике «возможность дышать».