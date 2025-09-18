Кафка, Геринг и Хинт Раджаб

19 сентября открывается фестиваль в Сан-Себастьяне — последний крупный международный киносмотр года. О его наиболее ожидаемых событиях рассказывает Андрей Плахов.

В «Нюрнберге» Джеймса Вандербильта в роли Германа Геринга предстанет Рассел Кроу

Фестиваль в Стране Басков проходит всего через две недели после Венецианского, вокруг которого до сих пор кипят страсти и ломаются копья. Пререкания начались после показа и награждения — хотя и не главным, а вторым призом — фильма «Голос Хинт Раджаб» о погибшей в Газе палестинской девочке.

Поляризация мнений достигла такого уровня, что полюса стали сходиться. Обе конфликтующие стороны припомнили фестивалю в Венеции его компрометирующее прошлое: ведь он родился под эгидой Муссолини и наградил картину Лени Рифеншталь «Триумф воли». Обвинения фестивалю чуть ли не в фашизме можно теперь услышать и от пропалестинских активистов — за то, что «Голосу Хинт Раджаб» не дали ожидаемую главную премию, и от произраильских — за то, что картину вообще наградили «на этом антисемитском шабаше».

Один из обозревателей назвал венецианский смотр «фестивалем победившего конформизма».

Надо заметить, что в Испании пропалестинские настроения гораздо сильнее, чем в Италии. За время короткого промежутка между двумя фестивалями появилось открытое письмо нескольких тысяч кинодеятелей во главе с топ-селебритиз, призывающее бойкотировать израильскую киноиндустрию и ее официальные институции.

Под угрозу «отмены» попали даже такие режиссеры из Израиля, как Надав Лапид, чьи саркастические фильмы резко критикуют политику правительства страны. Ведь, с точки зрения подписавших письмо Йоргоса Лантимоса, Тильды Суинтон, Эммы Стоун, Марка Руффало, Кена Лоуча, Оливии Колман, даже «антиизраильские» фильмы, пришедшие с этой территории,— все равно израильские и потому подлежат санкциям. Один из самых заметных участников этой шумной кампании — надевший перед телекамерами арафатку знаменитый испанский актер Хавьер Бардем.

Картину про Хинт Раджаб покажут и в Сан-Себастьяне. Этот фестиваль тоже познал времена фашизма и франкистской диктатуры. Но они давно позади. Конкуренция с Венецией теперь идет по линии борьбы за международные премьеры.

Надо обладать большими кураторскими талантами, чтобы для фестиваля, проходящего почти сразу после Венецианского, собрать достойную конкурсную программу.

Ее гордостью обещает стать фильм француженки Клер Дени «Забор», снятый в Западной Африке и поднимающий острую тему социального и расового неравенства. Зная режиссерский почерк этой культовой постановщицы и присущую ей провокативность, можно ожидать, что она покажет нечто большее, чем стандартное политкорректное зрелище.

Другой режиссер с актуальным именем и имиджем — немец Эдвард Бергер, прославившийся фильмами «На Западном фронте без перемен» и «Конклав». Последний был представлен в конкурсе Сен-Себастьяна в прошлом году, а в этом Бергер привез свою новую работу «Баллада о маленьком игроке». Судя по всему, это детективная история с политическим подтекстом. Лорд Дойл (Колин Фаррелл) гуляет в казино в Макао и бегает от частного детектива Синтии (Тильда Суинтон). Звучит интригующе.

Вопреки ожиданиям, основной массив конкурсных фильмов — бытовые, семейные, интимные драмы с экзистенциальным налетом, с минимумом политических аллюзий. На открытии фестиваля покажут «27 ночей» аргентинца Даниэля Эндлера: пожилая богачка то ли на самом деле страдает деменцией, то ли становится жертвой алчных дочерей, которые помещают ее в психиатрическую клинику.

Героиня другой аргентинской ленты — «Течения» (режиссер Милагрос Мументалер) — испытывает недуг водобоязни. Алауда Руис де Асуа, автор испанского фильма «Воскресенья», рассказывает историю студентки, которая хочет сменить университет на монастырь. А француженка Алис Винокур погружает зрителей своей картины «Кутюр» с участием Анджелины Джоли и Луи Гарреля в мир высокой моды, где тоже все непросто: у одной героини рак, две другие переживают кризис идентичности.

Выбивается из этого бытового ряда «Франц» — байопик Агнешки Холланд, которая обещает «совершенно новый взгляд» на жизнь Франца Кафки. А также «Нюрнберг» Джеймса Вандербильта — о главном процессе ХХ века. Его герой — американский психиатр, проверяющий ментальное здоровье подсудимых, а антигерой — сам Герман Геринг в исполнении Расселла Кроу. Не совсем обычно для сан-себастьянского конкурса и документальное полотно Хосе Луиса Герина «Истории из хорошей долины», посвященное миграционным процессам в испанской провинции.

Помимо основной фестиваль представит вторую конкурсную программу «Новые режиссеры», в ней тоже будут присуждены призы. Среди претендентов — Антон Яруш и Сергей Боровков, постановщики фильма «Чужие земли». Яруш известен как сценарист фильмов «Теснота» Кантемира Балагова и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Его режиссерский дебют выполнен в жанре автофикшен: главного героя зовут Антон, он режиссер, который ищет творческой и личностной реализации. В последние годы фильмы российских кинематографистов редко попадают в большой конкурс Сан-Себастьяна, зато они регулярно участвуют в секции «Новые режиссеры». В 2021 году там показали и отметили призом картину «Ничья» Лены Ланских, в 2022-м — режиссерский дебют Динары Друкаровой «Лили и море», в 2023-м — фильм «Здравствуй, мама» Или Малаховой. Не стал исключением и нынешний фестиваль.

Андрей Плахов