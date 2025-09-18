Краснодарская компания спроектирует спорткомплекс за 281 млн в орловских Кромах
Администрация Кромского района Орловской области заключила с краснодарским ООО «Институт социальных технологий» контракт на разработку проектной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре. Компания выполнит работы за 6,9 млн руб. при начальной цене в 7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Название второго участника торгов не раскрывается, но известно, что он снизил предложение районных властей до 6,5 млн руб. Победителю аукциона, ООО «Институт социальных технологий», до 1 декабря предстоит рассчитать на участке площадью 16 тыс. кв. м план размещения двухэтажного здания с залом для настольного тенниса, кортом для большого тенниса и бадминтона, площадками для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола. Источник финансирования — бюджет Кромского района Орловской области. Гарантийный срок — два года.
Всего на строительство объекта направят более 280,7 млн руб. Из этой суммы 240 млн руб. выделят из федерального бюджета, 26,7 млн руб. — из облбюджета и 14 млн руб. — из бюджета районной администрации. Начать возведение комплекса планируют в 2027 году, к этому моменту должен быть готов проект организации строительства. Данных о сроке завершения самого строительства в документации ГИС «Закупки» нет.
По данным Rusprofile, ООО «Институт социальных технологий» зарегистрировано в феврале 2015 года в Краснодаре для ведения деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита и по налоговому консультированию. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Евгений Бабехин. По итогам 2024 года компания получила выручку 121 млн руб. и чистую прибыль 14 млн руб.