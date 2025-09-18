Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Краснодарская компания спроектирует спорткомплекс за 281 млн в орловских Кромах

Администрация Кромского района Орловской области заключила с краснодарским ООО «Институт социальных технологий» контракт на разработку проектной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре. Компания выполнит работы за 6,9 млн руб. при начальной цене в 7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Название второго участника торгов не раскрывается, но известно, что он снизил предложение районных властей до 6,5 млн руб. Победителю аукциона, ООО «Институт социальных технологий», до 1 декабря предстоит рассчитать на участке площадью 16 тыс. кв. м план размещения двухэтажного здания с залом для настольного тенниса, кортом для большого тенниса и бадминтона, площадками для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола. Источник финансирования — бюджет Кромского района Орловской области. Гарантийный срок — два года.

Всего на строительство объекта направят более 280,7 млн руб. Из этой суммы 240 млн руб. выделят из федерального бюджета, 26,7 млн руб. — из облбюджета и 14 млн руб. — из бюджета районной администрации. Начать возведение комплекса планируют в 2027 году, к этому моменту должен быть готов проект организации строительства. Данных о сроке завершения самого строительства в документации ГИС «Закупки» нет.

По данным Rusprofile, ООО «Институт социальных технологий» зарегистрировано в феврале 2015 года в Краснодаре для ведения деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита и по налоговому консультированию. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Евгений Бабехин. По итогам 2024 года компания получила выручку 121 млн руб. и чистую прибыль 14 млн руб.

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева после ремонта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главный вход в лицей имени А. П. Киселева в период активных работ. Сейчас они завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Интерьер учебного заведения после реконструкции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коридор в процессе реконструкции. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Спортивный зал лицея имени А. П. Киселева со столом для настольного тенниса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение спортзала во время реконструкции. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лестничный пролёт между этажами в лицее имени А. П. Киселева

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лестничный пролет во время ремонта. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Учебный класс для занятий химией

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение для уроков естественных наук

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учебный класс лицея во время реконструкции. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Класс труда с оборудованием

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Учебный станок и материалы для работы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вход в кабинет во время ремонта. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Место для гигиены перед посещением столовой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зона умывальников до и во время реконструкции. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Помещение столовой в учебном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение столовой в период ремонта. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Украшение школьного коридора ко Дню знаний

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Школьный коридор в процессе ремонта. Сейчас все работы завершены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вид на территорию лицея изнутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Территория лицея в ходе реконструкции. На сегодняшний день строительные работы закончены

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Кабира Гасанова