Краснодарская компания спроектирует спорткомплекс за 281 млн в орловских Кромах

Администрация Кромского района Орловской области заключила с краснодарским ООО «Институт социальных технологий» контракт на разработку проектной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре. Компания выполнит работы за 6,9 млн руб. при начальной цене в 7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Название второго участника торгов не раскрывается, но известно, что он снизил предложение районных властей до 6,5 млн руб. Победителю аукциона, ООО «Институт социальных технологий», до 1 декабря предстоит рассчитать на участке площадью 16 тыс. кв. м план размещения двухэтажного здания с залом для настольного тенниса, кортом для большого тенниса и бадминтона, площадками для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола. Источник финансирования — бюджет Кромского района Орловской области. Гарантийный срок — два года.

Всего на строительство объекта направят более 280,7 млн руб. Из этой суммы 240 млн руб. выделят из федерального бюджета, 26,7 млн руб. — из облбюджета и 14 млн руб. — из бюджета районной администрации. Начать возведение комплекса планируют в 2027 году, к этому моменту должен быть готов проект организации строительства. Данных о сроке завершения самого строительства в документации ГИС «Закупки» нет.

По данным Rusprofile, ООО «Институт социальных технологий» зарегистрировано в феврале 2015 года в Краснодаре для ведения деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита и по налоговому консультированию. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Евгений Бабехин. По итогам 2024 года компания получила выручку 121 млн руб. и чистую прибыль 14 млн руб.

Кабира Гасанова