Флагман LIME открылся в ГУМе

В ГУМе открылся флагманский магазин российского бренда одежды Lime: три этажа, 1880 кв. м. и вход со стороны Красной площади. Исторические элементы пространства были дополнены современными дизайнерскими решениями, когда лепнина, своды Монье и массивные колонны соседствуют с натуральным камнем, деревом и металлом, а оригинальное освещение, живые растения и ковры дают яркие акценты. В магазине расположились женский и мужской отделы, где можно найти все новинки, базовую коллекции, линию Studio, а также зону обуви и аксессуаров. Из инноваций — кассовые зоны: помимо традиционных касс они оснащены восемью кассами самообслуживания, когда аппарат автоматически считывает артикулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9