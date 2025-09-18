Директора фирмы в Ессентуках подозревают в сокрытии налогов на 12,5 млн рублей

Директора строительной компании задержали в Ессентуках по подозрению в сокрытии более 12,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по март 2025 года он скрывал деньги организации, задолжавшей налогам. Для этого предприниматель переводил платежи контрагентам через подконтрольные фирмы, обходя собственные расчетные счета, а также продавал свои транспортные средства на сумму свыше 8,7 млн руб. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств в крупном размере, которые могли быть использованы для погашения налоговой задолженности.

На имущество подозреваемого наложили арест, чтобы обеспечить исполнение возможного приговора. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.

Станислав Маслаков