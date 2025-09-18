Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директора фирмы в Ессентуках подозревают в сокрытии налогов на 12,5 млн рублей

Директора строительной компании задержали в Ессентуках по подозрению в сокрытии более 12,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с февраля по март 2025 года он скрывал деньги организации, задолжавшей налогам. Для этого предприниматель переводил платежи контрагентам через подконтрольные фирмы, обходя собственные расчетные счета, а также продавал свои транспортные средства на сумму свыше 8,7 млн руб. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств в крупном размере, которые могли быть использованы для погашения налоговой задолженности.

На имущество подозреваемого наложили арест, чтобы обеспечить исполнение возможного приговора. Следствие продолжает собирать доказательства по делу.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все