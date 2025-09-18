Второй пошел

Дмитрий Махонин стал первым в истории Пермского края губернатором, избранным на второй срок подряд. На состоявшейся сегодня инаугурации он официально вступил в должность. Полпред президента в Приволжском округе Игорь Комаров заявил, что главными задачами избранного главы региона должны стать «укрепление здоровья граждан и стабильная работа оборонной промышленности». Дмитрий Махонин, в свою очередь, заявил, что постарается оправдать проявленное к нему доверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 15 Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Сегодня, 18 сентября, в большом зале филармонии состоялась инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На церемонии присутствовали глава Перми Эдуард Соснин, председатель гордумы Дмитрий Малютин. В зале также собрались краевые министры, депутаты пермского заксобрания, руководители районов Перми, представители религиозных объединений, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.

Открывая инаугурацию, председатель крайизбиркома Игорь Вагин озвучил результат Дмитрия Махонина на прошедших выборах — 70,94%, или свыше 685 тыс. голосов избирателей. После этого глава региона положил руки на Конституцию РФ и устав Пермского края и произнес присягу. После клятвы «достойно и верно служить народу и доверенную власть употребить во благо родного края» председатель краевого парламента Валерий Сухих вручил ему знак губернатора Пермского края.

Затем главу региона поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что под руководством Дмитрия Махонина успешно реализуются социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни пермяков, развивается инфраструктура, рынок труда и улучшается предпринимательский климат. Полпред добавил, что на новом сроке Дмитрию Махонину стоит сделать акцент на достижении национальных целей развития, обозначенных главой государства Владимиром Путиным. «Главное из них — укрепление здоровья и улучшение жизни граждан. Крайне важна стабильная работа оборонной промышленности, обеспечение кадровых потребностей предприятий, оперативное реагирование на возникающие проблемы — вот задачи для вас в этой сфере»,— обозначил Игорь Комаров.

В ответной речи Дмитрий Махонин, обратившись к землякам, напомнил о большом количестве вызовов, которые пришлось принять Пермскому краю за последние пять лет, включая пандемию коронавируса и внешнеэкономические санкции. Несмотря на это, в регионе были «построены десятки социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, отремонтированы тысячи километров автомобильных дорог». Губернатор сравнил Пермский край с современным, высокоскоростным, комфортным электропоездом, который регулярно двигается вперед. «Чтобы он набрал максимальную скорость в как можно более короткий срок, нам еще нужно потрудиться, нам еще нужно очень многое сделать. И у нас для этого все есть»,— отметил глава региона.

В конце речи Дмитрий Махонин подчеркнул, что его очередное избрание губернатором Прикамья — это «колоссальная ответственность перед людьми». Он обещал «постараться сделать все, чтобы оправдать это доверие».

После торжественной речи главы региона и продолжительных аплодисментов прозвучал гимн Пермского края. Во время его звучания за спиной тихо подпевающего хору губернатора был показан видеоряд с ключевыми событиями и реализуемыми в регионе проектами. На экране появлялись кадры прикамских пейзажей и пермских улиц. Так, Дмитрий Махонин стал первым в истории Прикамья губернатором, избранным на второй срок подряд.

Анастасия Леонтьева