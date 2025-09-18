Генконсульство РФ прокомментировало сообщения о стрельбе в Анталье

Российские туристы в Анталье не пострадали во время стрельбы в районе Манавгат. Об этом заявили в российском Генконсульстве, комментируя сообщения турецкой прессы.

«Получившая ранение гражданка Германии гражданства РФ не имеет», — сказали ТАСС в диппредставительстве.

Местные СМИ сообщали, что 9 сентября в Манавгате двое неизвестных на мотоцикле подъехали к сидевшим около магазина мужчинам и открыли по ним огонь. Утверждалось, что также в ногу была ранена российская туристка. Пострадавшую госпитализировали.