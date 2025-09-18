Сериалы покажут финальные титры

Бум российских сериалов закончился. Как рассказывают игроки рынка, продакшн за три года подорожал в несколько раз. Онлайн-кинотеатры за последние полгода урезали число новых оригинальных релизов на 15 процентов, пишет “Ъ”. По оценкам собеседников “Ъ FM”, объемы производства за последний год сократились на 40%. Как изменился бизнес? И что россияне будут смотреть дальше? Выясняла Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2024 году в отечественных онлайн-кинотеатрах вышло 126 оригинальных сериалов. Новые проекты платформы выпускали каждый месяц или чаще. Они же оказывались в числе лидеров по просмотрам и рейтингам. Однако, как выяснилось, такая продуктивность не очень окупается.

Как отмечают представители индустрии, расчет был на кратное увеличение аудитории. Но рынок оказался ограниченным, а статьи расходов увеличивались, рассказывает главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова: «После подсчетов стало понятно, что все надо делать немного по-другому. Сейчас у нас есть возможность все-таки договариваться на меньшие деньги, чем даже в 2024-м.

Артист, получающий за смену не 300 тыс. руб., а 800 тыс. руб. от этого не становится в три раза талантливее»

Помимо зарплат, росли издержки на оборудование, аренду и продвижение. Такие расходы отбить на системе подписок довольно затруднительно, отмечает основатель и генеральный продюсер компании Park Production Дмитрий Добужинский: «Условно, на платформе 4 млн пользователей, стоимость подписки на месяц составляет 300 руб. — это те деньги, которые платформа может потратить на оригинальный контент, и это немного. Купить турецкий сериал в разы дешевле, чем произвести собственный. Есть деньги — вы можете расширить ассортимент».

К тому же авторы контента по всему миру продолжают сталкиваться с кризисом идей и жесткой конкуренцией за внимание зрителя. А в законах появляются дополнительные ограничения: например, запрет пропаганды наркотиков, чайлдфри, ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Как отмечает РБК, из-за этого многие платформы оказались вынуждены менять редакционную политику, цензурировать уже выпущенные тайтлы и даже выплачивать штрафы за нарушения.

Все ведет к тому, что создатели сериалов будут меньше готовы к экспериментам, полагает ведущий продюсер Long Tale Production Дмитрий Голубничий: «Крупных проектов и событий станет меньше, а количество низкобюджетного простого контента возрастет. Но самое главное — это массовость: больше "Ландышей" и меньше "Слова пацана"».

Активное производство подогревалось господдержкой: большая часть проектов частично спонсировалась Институтом развития интернета. За последние пять лет его бюджет вырос с 3 млрд руб. до 25 млрд руб. Однако доля финансирования уменьшилась, отмечают представители индустрии. Рынок оказался раздутым и перенасыщенным, считает продюсер Rat Pack Filmproduktion Николай Акопов: «Проектов сейчас достаточно, просто до этого их было слишком много. Мы не успевали смотреть все то, что производится.

Ярких сериалов вроде пресловутого "Слова пацана" немало, многое из того, что мы смотрим сейчас, находилось в разработке еще два-три года назад».

Бюджеты все же урезают, и компании начинают заключать партнерства и коллаборации с бывшими конкурентами за зрителей: телеканалами и прокатчиками. В тесноте под солнцем теперь приходится разделять как контент, так и аудиторию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская