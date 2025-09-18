Казань впервые проведет бизнес-форум, посвященный сотрудничеству России и Индии

В Казани 8–9 октября пройдет первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Об этом сообщило агентство «Татмедиа».

Мероприятие посвящено укреплению взаимоотношений России и Индии в деловом сотрудничестве, культуре, спорте и науке.

Форум проводится при поддержке Посольства Индии в России, планируется подписание соглашений по реализации совместных проектов и запуск новых бизнес-инициатив.

Программа объединит 12 тематических секций на территории ИТ-парка им. Башира Рамеева. Ключевыми темам обсуждения на форуме станут: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, нефтегазовый комплекс, а также медицина и фармацевтика и др.

Также в рамках культурно-развлекательной программы пройдут: фестиваль индийского кино в кинотеатре «Мир», дни индийской культуры в Доме Дружбы народов, выставка, спортивные и киберспортивные турниры.

Ранее делегация Индии посещала Казань в октябре 2024 года в рамках саммита БРИКС.

Марк Халитов