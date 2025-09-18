Хуснуллин: объемы строительства в России за восемь месяцев выросли на 4%

За последние пять лет объемы строительства в России увеличились втрое, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он уточнил, что за период с января по август фиксируется прирост на 4% в годовом выражении.

По словам господина Хуснуллина, правительство системно занимается развитием строительной отрасли. Он напомнил, что с января 2025 года она входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». «Мы в последние пять лет каждый год прирастали и суммарно выросли на 33%»,— рассказал зампред правительства на симпозиуме в Московском строительном госуниверситете (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Ъ», власти усиливают контроль за строительством с использованием бюджетных средств за счет расширения реестра таких объектов, а также системы мониторинга, отслеживающей ход работ в режиме реального времени. По замыслу Минфина, изменения повысят эффективность бюджетных инвестиций. По объектам, которые и с 2026 года не будут включаться в реестр (например, инвестпроекты, реализуемые за рубежом), будет вестись мониторинг.

